Принять новогодние деревья из квартир и домов зоопарк не может Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местный зоопарк начал принимать новогодние деревья для нужд животных. Ежегодно сюда привозят сотни елок с базаров. Первая партия непроданного товара отправилась в вольеры птиц и зверей уже 1 января.

- Принять новогодние деревья из квартир и домов зоопарк не может. Постояв в тепле деревья теряют свой аромат и начинаю осыпаться. Ёлки могут содержать остатки мишуры и крепежа игрушек, в связи с чем становятся потенциально опасными для наших питомцев, - уточнили в пресс-службе екатеринбургского зоопарка.

Переработанные деревья обратят в щепу, чтобы использовать в питомниках растений и животных.

Напомним, новогодние праздники подошли к концу, а значит, скоро нужно убирать украшения. В Свердловской области уже начали принимать живые елки на переработку. Об этом сообщает ЕМУП «Спецавтобаза».