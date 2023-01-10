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НовостиПроисшествия10 января 2023 15:58

В Серове рядом с остановкой общественного транспорта нашли труп мужчины

Силовики не нашла криминала в его смерти
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Тело отправили на экспертизу и вскрытие, которые и покажут, что стало причиной смерти

Тело отправили на экспертизу и вскрытие, которые и покажут, что стало причиной смерти

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове рядом с остановкой общественного транспорта нашли труп мужчины, инцидент произошел 10 января, к месту происшествия выезжали представители СК и полиция.

- На данный момент проводятся следственные мероприятия. Проверка проводится серовским межрайонным следственным отделом регионального СКР области. Проведен осмотр места происшествия, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Тело отправили на экспертизу и вскрытие, которые и покажут, что стало причиной смерти мужчины. По словам руководителя пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, признаков криминальной смерти не обнаружено, ему просто стало плохо. Личность уже установлена: им оказался местный житель 1971 года рождения.