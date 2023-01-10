Свердловский медколледж увеличил количество бюджетных мест в 2023 году

В Свердловском областном медицинском колледже увеличили количество бюджетных мест. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловском областном медицинском колледже увеличили количество бюджетных мест. В 2023 году и стало на сто больше. Такие меры приняли для обеспечения региона молодыми профессионалами.

- Региональный Минздрав создает условия в колледже для качественной подготовки медиков под нужды практического здравоохранения. В СОМК студент уже с первых дней учебы может расширять горизонты своих знаний. У нас есть передвижные диагностические комплексы, мастерские и симуляционные, где обучение максимально приближено к реальным жизненным условиям, - отметила директор СОМК Ирина Левина.

Также будет действовать практика целевого «губернаторского» приема. В прошлом году в его рамках было принято 280 студентов. После своего обучения они станут работниками больницы и ФАПы своих сел и городов.

Каждый год медколледж выпускает почти три тысячи студентов, отучившихся по 13 специальностям. Молодые свердловчане получают навыки и умения профессий фельдшеров, акушеров, медсестер, зубных техников, фармацевтов, спасателей и другие.