Заместитель свердловского губернатора подарил ребенку плаванье с дельфинами на Новый год

Девятилетняя Полина смогла поплавать вместе с дельфинами. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков исполнил мечту ребенка из Туринска. Девятилетняя Полина давно мечтала о посещении океанариума и плаванье вместе с дельфинами. Именно об этом она написала на «Елке желаний».

- Желание Полины связано с эмоциями. Мы сегодня видели, как горят глаза у девочки – она действительно об этом мечтала. Администрация Туринска организовала поездку, океанариум провел потрясающую экскурсию и организовал мастер-класс по плаванию с дельфинами для Полины. Очень здорово, что есть такая акция и что мы все можем собраться и исполнить мечты детей, – рассказал Алексей Шмыков.

Несмотря на то, что девочка не умеет плавать, она хорошо держалась на воде и осталась довольна. Также для Полины провели экскурсию по океанариуму, где она посмотрела, как живут морские обитатели.

Ранее свердловские чиновники подарили детям со всей области различные подарки. Юным уральцам уже успели вручить ноутбук, снегокат и мобильный телефон. Их мечты исполнились также благодаря акции «Елка желаний».