В Свердловской области назначили нового заместителя руководителя СК России

Теперь на этом посту будет находиться полковник юстиции Константин Мирошниченко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области назначили нового заместителя руководителя следственного управления СК России, теперь на этом посту будет находиться полковник юстиции Константин Мирошниченко.

- В органах прокуратуры Российской Федерации он служил с декабря 1995 года. С 15 января 2011 года проходил службу в должности руководителя следственного отдела по Ленинскому району города Челябинск, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

С 30 августа 2011 года его назначили на должность заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Челябинской области, приказом от 9 января его перевели на аналогичную должность в соседний регион.