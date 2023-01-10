В поселке Черноисточинск пенсионерка выжила в пожаре, получив 100% ожогов тела

Пострадавшую госпитализировали с ожогами 100% поверхности. Фото: пресс-служба ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО

В поселке Черноисточинск под Нижним Тагилом 60-летняя пенсионерка серьезно пострадала при пожаре в жилом доме на улице Куйбышева. Пострадавшую госпитализировали с ожогами 100% поверхности тела III степени, ее доставили в реанимацию.

- В ликвидации пожара были задействованы четыре единицы спецтехники, 11 человек личного состава дежурных караулов. Причина возгорания устанавливается, дознаватели МЧС проводят проверку, - уточнили в пресс-службе ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому ГО.

Напомним, в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом в ночь на 9 января сгорел магазин, пожарные получили сигнал о происшествии в 01:33 по местному времени. Как оказалось, площадь возгорания торговой точки «Березка» составила сто квадратных метров.