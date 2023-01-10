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НовостиПроисшествия10 января 2023 13:18

Силовики прокомментировали загадочную смерть молодого отца, замершего в лесу под Екатеринбургом

Он пропал 3 января и был найден спустя неделю
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Следов криминала в полиции не нашли. Фото: "ЛизаАлерт"

Следов криминала в полиции не нашли. Фото: "ЛизаАлерт"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следственном комитете по Свердловской области прокомментировали ситуацию со смертью Александра Котова из поселка Асбест под Сысертью. Он без вести пропал 3 января, а о том, что он погиб в лесу, стало известно 10 января.

- Проверка продолжается, проведен осмотр места происшествия, тело направлено на вскрытие для выяснения давности и точной причины смерти, - заявили «КП-Екатеринбург» в СКР по Свердловской области.

Известно, что его серебристая «Лада» двенадцатой модели была найдена на трассе без аккумулятора. Следы вели в лес, рассказывали родные Александра. По версии следствия, следов криминала нет.

- Тело мужчины найдено без признаков криминальной смерти. В качестве одной из версий рассматривается то, что мужчина мог скончаться от переохлаждения, - уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как рассказывала жена Александра, он вышел во двор копать снег и кормить собаку, после чего бесследно исчез. У молодого человека осталась маленькая дочь.