Противоправные деяния совершались посредством переписки в мессенджерах и при личных встречах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за педофилию осудили 43-летнего рецидивиста. Во время разбирательства выяснилось, что злоумышленник действовал с 2014 по 2020 год: его жертвами стали четыре девочки из разных городов области.

- Противоправные деяния совершались, в частности, посредством переписки с потерпевшими в мессенджерах и при личных встречах. Расследование данного уголовного дела представляло собой особую сложность, так как преступления были совершены длительное время назад, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

В отношении преступника возбудили уголовное дело по статьям «Совершение действий сексуального характера в отношении малолетнего» и «Развратные действия в отношении малолетнего».

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, ранее у уральца были три судимости за имущественные преступления. Теперь же по решению суда он проведет в колонии 24 года.