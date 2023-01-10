В Екатеринбурге 33-летний автомеханик напал с ножом на своего коллегу

Уралец дал подзатыльник младшему напарнику, в ответ он схватился за холодное оружие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 33-летний автомеханик ударил ножом своего коллегу, поссорившись с ним из-за затянувшегося обеда. Инцидент произошел 8 января в мастерской на улице Красных Командиров. Как оказалось, участниками конфликта стали начальник и подчиненный.

- Мужчина, находясь в помещении для приема пищи, где находился подозреваемый, неоднократно требовал от последнего вернуться в мастерскую, чтобы продолжить работу. Подозреваемый раз за разом игнорировал требования своего старшего коллеги, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

В итоге разозлившийся уралец дал подзатыльник младшему напарнику, в ответ он схватился за нож и нанес пострадавшему удар в левую часть живота.

- Злоумышленником оказался ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков мужчина, он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - добавили в полиции.