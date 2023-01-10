СвЖД назначила рейсы ретропоезда «Уральский экспресс» по вечернему кольцу на старый Новый год

Фото: Данил КОЗЛОВ

В увлекательную поездку приглашаются желающие отпраздновать старый Новый год в уникальном поезде.

Маршрут пройдет по центру города вдоль улицы Восточной, через станцию Шарташ, микрорайоны Синие Камни, Уралмаш до станции Шувакиш, где предусмотрена остановка и часовая прогулка. Обратно – через Екатеринбург-Сортировочный до вокзала (ст. Екатеринбург-Пассажирский).

Продолжительность ретротура по вечернему кольцу – 2 часа 35 минут. Отправление в 19:05 местного времени со станции Екатеринбург-Пассажирский. Возвращение – в 21:40.

В пути можно будет отведать традиционные блюда уральской кухни и безалкогольный глинтвейн, сделать памятные снимки (есть специальное фотокупе, где установлено оборудование для получения моментальных фотографий). Работает Wi-Fi с информационно-развлекательной системой.

Приобрести билеты на ретропоезд «Уральский экспресс» можно во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам»: продажи уже открыты. При покупке нужно выбрать дату – 12 или 13 января, указать станцию отправления Екатеринбург-Пассажирский, станцию прибытия – Екатеринбург-Туристический.

Состав ретропоезда на всем пути следования поведет легендарный ретро-электровоз ЧС2, произведенный в 1960-е годы (известный как «Чебурашка»). Вагоны «Уральского экспресса» очень комфортные (СВ и люкс), интерьеры и экстерьер выполнены в стилистике начала XX века, предусмотрены вагон-ресторан и вагон-буфет.

На станции Шувакиш для путешественников создана новогодняя атмосфера. Возле вокзала возвышается шестиметровая голубая ель, которую нарядили к празднику. На территории множество световых фигур, костровая чаша. Организованы специальные фотозоны, буфет. Здание ретровокзала и посадочная платформа повторяют облик типичного вокзала Уральской горнозаводской железной дороги. Мебель и интерьеры выполнены по эскизам того времени. На платформе установлены деревянные навесы со скамейками, станционный колокол, часы. В вечернее время ретровокзал, украшенный декоративной новогодней подсветкой, становится сказочным и очень уютным.