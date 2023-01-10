На Урале начали обследовать новорожденных на 36 генетических болезней

Результаты анализов можно узнать же на пятые сутки жизни новорожденного. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области с 1 января 2023 года начали обследовать новорожденных на 36 тяжелых генетических болезней. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Выбор наследственных заболеваний, включенных в расширенный неонатальный скрининг, не случаен — для всех существует достаточно эффективное лечение, - объяснила главный внештатный специалист по медицинской генетике в УрФО и Свердловской области Елена Николаева.

В перечень, в том числе, вошли спинальная мышечная атрофия, первичные иммунодефициты и наследственные заболевания, связанные с обменом веществ. Исследования проводит центр «Охрана здоровья матери и ребенка» в Екатеринбурге.

С начала 2023 года медики уже взяли 547 проб у новорожденных. Забор крови у младенцев происходит на вторые сутки из пятки. Для анализа нужно восемь капель. Процедура проходит безболезненно для малышей и не травмирует их.

Результаты анализов можно узнать же на пятые сутки жизни новорожденного. По итогам обследования формируется группа риска по генетическим заболеваниям. На сегодняшний день в группе риска по спинальной мышечной атрофии есть один малыш. Семье ребенка нужно будет еще пройти подтверждающую диагностику.