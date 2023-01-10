Учителю танцев из Первоуральска грозит шесть лет лишения свободы за мошенничество

Женщина собрала с учеников деньги на их участие в конкурсе в Сочи, а потом объявила, что конкурс отменился Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске на скамье подсудимых скоро окажется 30-летняя местная жительница, работающая учителем танцев. Ее обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). По версии, следствия, в апреле прошлого года, будучи руководитель танцевально-спортивного клуба, она предложила ученикам и их родителям съездить в Сочи на международный конкурс-фестиваль. Предполагалось, что жить и столоваться они будут в отеле.

- С этой целью она организовала сбор денежных средств с желающих принять участие в указанном конкурсе, который включал в себя проживание и питание на семь дней и шесть ночей, - объяснили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - На указанное предложение откликнулись четыре семьи, которые уплатили за поездку в Сочи обвиняемой более 425 тысяч рублей.

Но в Сочи они так и не попали. По версии следствия, учитель танцев и не собиралась организовывать эту поездку. Через турагентство она купила 11 железнодорожных электронных билетов и отправила их потерпевшим через мессенджер. Потом в нем же она сообщила, что организатор якобы отменил конкурс-фестиваль, так что ехать уже никуда и не нужно. Билеты на поезд она предложила обменять на другие даты.

- Приобретенные ранее железнодорожные билеты она вернула, уплатив штраф «РЖД», - добавили в прокуратуре. - При этом полученные денежные средства за железнодорожные билеты потерпевшим не возвратила, а также присвоила себе оставшиеся суммы денежных средств.

Прокуратура Первоуральска уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Учителю танцев грозит до шести лет лишения свободы.