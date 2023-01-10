Нагуглили 100 терабайт: определил топ-5 самых прокачанных населенных пунктов Среднего Урала

Фото предоставлено пресс-службой «Ростелеком»

Рейтинг востребованности публичных точек Wi-Fi-доступа за 2022 год предоставил национальный провайдер «Ростелеком». Выход в интернет для сельчан компания организовала в рамках федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН).

В топ-5 интернет-лидеров вошли малые населенные пункты Артинского, Верхотурского и Ревдинского городских округов. Первое место заняли жители деревни Артя-Шигири Артинского городского округа с численностью населения 352 человека. Серебро взяло село Бараба Артинского городского округа, жители которого насерфили 26 ТБ информации. На третьем месте оказался поселок Крылатовский Ревдинского городского округа с годовым трафиком в 23 ТБ. Жителям деревни Багышково Артинского городского округа удалось прокачать 13 ТБ, а сельчанам в Прокопьевской Салде Верхотурского городского округа – 11 ТБ информации.

В каждом населенном пункте установлена точка доступа Wi-Fi. Как правило, точки доступа находятся вблизи социально значимых объектов: школ, библиотек и больниц. К интернету жители могут подключиться с любого устройства, которое поддерживает Wi-Fi.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Проект устранения цифрового неравенства стартовал в Свердловской области в 2015 году. За пять лет наша команда установила публичные точки Wi-Fi-доступа в 222 малых населенных пунктах Свердловской области. Мы продолжаем обеспечивать интернетом поселки и деревни нашего региона. Сейчас "Ростелеком" реализует второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В 2022 году сотовая связь стандартов 4G/LTE появилась в девяти малых населенных пунктах Среднего Урала».

Михаил Пономарьков, министр цифрового развития и связи Свердловской области:

«УЦН 2.0 является еще одним масштабным социальным проектом, который призван обеспечить жителей деревень, поселков и сел современными телекоммуникационными услугами. Уральцы продемонстрировали высокую востребованность этой программы, "скачивая" терабайты информации. Отмечу, что это далеко не только фильмы и игры, в трафик входят и доступ к порталу Госуслуг, телемедицина, справочный и обучающий контенты. Наша задача – обеспечить доступ в интернет во всех населенных пунктах Свердловской области, в том числе, при помощи программы устранения цифрового неравенства».