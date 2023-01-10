В дом к пропавшей на Урале матери пятерых детей пришли из Следственного комитета

Любовь Белюшина была в браке с Александром 15 лет. Развод произошел в октябре 2022 года Фото: соцсети Фото: из личного архива семьи

В дом, в котором проживала пропавшая 36-летняя мать пятерых детей пришли сотрудники Следственного комитета России. Любовь Белюшину не могут найти уже больше 20 дней. Женщина вместе с бывшим мужем и четырьмя детьми проживала в своем доме в селе Коптелово под Алапаевском.

- Сейчас к нам пришли из Следственного комитета. Проверяют все, - сообщил «КП-Екатеринбург» бывший муж пропавшей Александр Белюшин.

За час до этого глава семьи сообщил, что его старших дочерей забрали в отделение полиции в Алапаевск для допроса, не сообщив ему. О судьбе Любови Белюшиной ничего не известно уже больше двух недель. Женщина пропала 22 декабря 2022 года. В этот день она собиралась поехать к своему отцу в село Глинское под Режом, но там она так и не появилась. На телефоны она отвечать перестала.