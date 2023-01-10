Хозяину утонувшей лодки, в которой на Таватуе погиб рыбак, вынесли приговор

Мужчина погиб 1 октября на озере Таватуй Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Невьянске на скамье подсудимых оказался местный житель. Он обвинялся в «причинение смерти по неосторожности» (ч.1, ст.109 УК РФ). По версии следствия, 1 октября прошлого года по его вине погиб мужчина, которого он перевозил на своей моторной лодке на озере Таватуй.

- В результате того, что подсудимый допустил нахождение на воде во время сильного волнения на озере, и лодка не была обеспечена необходимыми средствами безопасности, произошел трагический инцидент, связанный с затоплением лодки и гибелью одного из находившихся в ней мужчин, который не смог самостоятельно выбраться на берег, - уточняют в СУ СКР по Свердловской области.

Как отметили в полиции, ЧП произошло в тот момент, когда лодка находилась далеко об берега.

- Граждане проверяли установленную в озере рыболовную сеть на наличие в ней рыбы, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - После того, как лодка утонула, ее владелец и пассажиры самостоятельно поплыли к берегу. Один из участников этой трагической рыболовной экспедиции не смог доплыть до спасительной земли.

Всего в лодке было четыре человека, включая обвиняемого. Лишь троим удалось спастись. - Невьянский городской суд назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы, - уточнили в прокуратуре Свердловской области.