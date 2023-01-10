Прокуратура начала проверку после пожара в Уральском политехническом колледже

Пожар произошел 10 января Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку после пожара в здании Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге. Об этом сообщает надзорное ведомство Свердловской области.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка соблюдения законодательства о противопожарной безопасности в образовательном учреждении, - говорится в сообщении.

Пожар произошел 10 января в здании на улице Ленина,89. По предварительной информации, загорелось электрооборудование. Огонь охватил 10 квадратных метров. На место выезжал прокурор Кировского района.

Ранее сообщалось, что из здания колледжа самостоятельно эвакуировались 100 человек. Пострадавших нет. По данным источника «КП-Екатеринбург», причиной возгорания стала самодельная тепловая пушка. Она была расположена в подвале здания.