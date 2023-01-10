В Екатеринбурге машина МЧС столкнулась с легковушкой

Авария случилась на перекрестке улиц Блюхера и Гагарина. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием машины МЧС и легковушки. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

Авария случилась на перекрестке улиц Блюхера и Гагарина, рядом с кладбищем. Судя по фото с места происшествия, машина МЧС вылетела на тротуар.

- На данный момент в дежурную часть ни кто не обратился, - заявили «КП-Екатеринбург» в городском ГИБДД.

Ранее, в ноябре 2022 года, в Екатеринбурге пожарные, ехавшие тушить возгорание в переулке Речном, попали в аварию на Сибирском тракте. По предварительным данным, КАМАЗ не уступил дорогу служебной машине, и произошло столкновение.