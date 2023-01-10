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НовостиПроисшествия10 января 2023 7:15

В уральском поселке прорвало газопровод

Без топлива остались 28 домов
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Устранение аварии находится на контроле надзорного ведомства

Устранение аварии находится на контроле надзорного ведомства

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Ребристый 10 января произошел прорыв газопровода низкого давления диаметром 106 мм. Без газа остались 28 жилых домов, в которых живут 128 человек. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Невьянский городской прокурор Егор Корнилов выехал на место аварии с целью организации надзорных мероприятий, - говорится в сообщении.

Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры реагирования. Устранение аварии находится на контроле надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что в Карпинске во время аномальных морозов школа и несколько жилых домов остались без отопления. По предварительным данным, это произошло из-за прорыва трубопровода на теплосетях в районе котельной.