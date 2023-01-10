Житель Ямала подарил мошеннику 235 тысяч рублей

Мужчина добровольно отдал мошеннику свои деньги Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Житель Нового Уренгоя после телефонного разговора с аферистом перевел ему 235 тысяч рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

50-летний мужчина рассказал полицейским, что ему позвонил незнакомец и представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что на горожанина пытаются оформить кредит, чтобы избежать этого, нужно установить приложение, которое поможет спасти средства.

Следуя указаниям мошенника, ямалец лишился своих денег, а потом обратился в полицию. Сейчас стражи порядка занимаются поисками злоумышленника.