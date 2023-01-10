В центре Екатеринбурга Mercedes снес припаркованные машины

Сейчас инспекторы ищут виновника аварии. Фото: скриншот видео «4 канала»

В центре Екатеринбурга, около Дома журналистов, водитель Mercedes влетел в припаркованные машины, бросил авто и скрылся с места. Об этом сообщает «4 канал».

В городском ГИБДД «КП-Екатеринбург» рассказали, что авария произошла на улице Горького, 7. В ДТП никто не пострадал.

- Водитель каршеринга с места происшествия скрылся, машина доставлена на штрафстоянку, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас инспекторы ищут виновника аварии.

Ранее, 21 октября 2022 года, на перекрестке улиц Куйбышева и Луначарского водитель каршерингового автомобиля влетел в забор. У машины оказалась серьезно разбита передняя часть. К счастью, в аварии никто не пострадал.