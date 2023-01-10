Свердловчане перевыполнили план по посещению культурных мероприятий

Жители Свердловской области активно посещают культурные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году жители Екатеринбурга и Свердловской области активно посещали культурные мероприятия. В планах властей региона было указано значение на уровне 51,23 миллиона посещений, а по факту оказалось 53,8 миллиона, то есть план оказался перевыполнен на 5%. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Отметим, что в минувшем году, например, музыкальный фестиваль Ural Music Night посетили больше 400 тысяч человек, чтобы послушать более 3 тысяч музыкантов.

Отметим, что посещение жителями региона культурных мероприятий входит в оценку эффективности работы губернаторов, что положительно повлияло на результаты работы Евгения Куйвашева.