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НовостиПроисшествия10 января 2023 6:33

Стала известна причина пожара в Уральском политехническом колледже

Из здания эвакуировали около ста человек
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Самодельная тепловая пушка загорелась в подвале

Самодельная тепловая пушка загорелась в подвале

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной возгорания в Уральском политехническом колледже стала самодельная тепловая пушка. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах. Пушка была расположена в подвале здания.

По данным свердловского главка МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. В тушении пожара были задействованы 14 единиц спецтехники и 45 человек личного состава.

- В 10:44 огнеборцы локализовали пожар на площади 10 м.кв. В 10:56 открытое горение на месте пожара ликвидировано, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что в Верхотурье сгорел частный дом многодетной семьи Постниковых.