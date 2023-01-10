Самодельная тепловая пушка загорелась в подвале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Причиной возгорания в Уральском политехническом колледже стала самодельная тепловая пушка. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник в экстренных службах. Пушка была расположена в подвале здания.

По данным свердловского главка МЧС, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 100 человек. В тушении пожара были задействованы 14 единиц спецтехники и 45 человек личного состава.

- В 10:44 огнеборцы локализовали пожар на площади 10 м.кв. В 10:56 открытое горение на месте пожара ликвидировано, - пояснили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что в Верхотурье сгорел частный дом многодетной семьи Постниковых.