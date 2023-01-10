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НовостиОбщество10 января 2023 6:21

Жителям Каменска-Уральского не хватает теплых остановок в морозы

В мэрии не исключают возможности оборудовать комфортные места для ожидания транспорта
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Каменске-Уральском могут появиться теплые остановки

В Каменске-Уральском могут появиться теплые остановки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В январские морозы жители Каменска-Уральского подняли вопрос о теплых остановках, которых в городе пока нет. Нынешние остановочные комплексы не позволяют укрыться от ветра и осадков.

В мэрии города изданию KU66.RU рассказали, что пока в бюджете муниципалитета не предусмотрены суммы на оборудование теплых остановок, однако ситуация может изменить во втором квартале этого года.

- Все жестко лимитировано. Первый квартал покажет. В новой реальности живем, - говорят в пресс-службе администрации Каменска-Уральского порталу.