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НовостиПроисшествия10 января 2023 5:48

В Нижнем Тагиле мужчина устроил в квартире плантацию марихуаны

У него нашли 38 кустов конопли
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Общий вес наркотиков составил больше 500 грамм. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Общий вес наркотиков составил больше 500 грамм. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле полиция задержала 41-летнего мужчину с партией марихуаны. А у него дома нашли целую плантацию конопли. Об этом сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Подозрительного мужчину заметили вечером на улице Панфилова. Его доставили в полицию. Там при личном досмотре у него изъяли 14 свертков с веществом.

- При разбирательстве установлено, что изъятое вещество – это марихуана массой более 6,3 грамма, - говорится в сообщении МУ МВД «Нижнетагильское».

Оказалось, что задержанный раньше был судим за незаконный оборот наркотиков. Он хотел разложить имеющиеся у него наркотики по городу в тайники-закладки.

Дома у подозреваемого обнаружили комнату, в которой он организовал наркоплантацию, оборудованную вентиляцией и специальным освещением. Также полицейские обнаружили там удобрения и упаковочный материал.

Полицейские изъяли 38 кустов, высушенные фрагменты, а также 10 полимерных пакетов с веществом, подготовленным к сбыту. Общий вес составил больше 500 грамм. На мужчину завели уголовные дела. Он находится под стражей.