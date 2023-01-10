В Екатеринбурге откроется выставка, посвященная Украине

Экспозиция называется «Украина. На переломах эпох». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 12 января откроется выставка «Украина. На переломах эпох». Она будет идти в мультимедийном парке «Россия — Моя История. Свердловская область». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Все содержание этой выставки подтверждает точность и актуальность вывода Николая Михайловича Карамзина, что настоящее является следствием прошлого, прошедшего, - заявил президент России Владимир Путин.

Впервые экспозицию представили в ноябре 2022 года в Центральном Манеже в Москве. Выставка охватывает период от основания Древнерусского государства до сегодняшних дней. Проект показывает истоки событий современности.

Также выставка рассказывает малоизвестные факты из истории Новороссии, о происхождении слова «Украина», о том, кого называли на Руси украинцами, а также о славянском мире и освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков. 12 января посещение всех экспозиций парка будет бесплатным.