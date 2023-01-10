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НовостиОбщество10 января 2023 4:42

На Уралмаше затопило улицу из-за коммунальной аварии

Без воды осталось больше 14 домов
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Коммунальщики уже начали работы по устранению аварии. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

Коммунальщики уже начали работы по устранению аварии. Фото: паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте»

В Екатеринбурге на улице Кировградская 10 января произошла коммунальная авария. Дорогу затопило водой. При этом температура воздуха ночью опускалась до -30 градусов.

- Там работает наша бригада благоустройства, отключено несколько домов, готовят резервную ветку для переключения, чтобы запустить водоснабжение в домах в ближайшее время, - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУП «Водоканал».

Авария произошла на трубопроводе диаметром 200 мм. Без холодной воды остались 11 домов на улице Кировградская, три дома на Бакинских Комиссаров, а также частный сектор по Сосновому переулку. В район отправили автоцистерну с водой.

С 8 по 10 декабря жители 18 домов на Уралмаше на два дня уже оставались без холодной воды. Авария коснулась жителей домов на Кировградской.