Названы профессии с активным ростом зарплат на Урале

На втором месте по росту оплаты труда оказались сварщики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области медианная зарплата операторов станков ЧПУ выросла на 29% до 76,2 тысячи рублей по результатам декабря 2022 года. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

На втором месте по росту оплаты труда оказались сварщики. У них зарплата выросла на 27% до 100 тысяч рублей. Также на 22% до 50 тысяч рублей увеличился показатель у кладовщиков. У электромонтажников зарплата стала больше на 20% (до 50 тысяч рублей), у главных инженеров проекта - на 13% (до 80 тысяч), у грузчиков - на 13% (до 40 тысяч), а у прорабов - на 11% (до 67,5 тысяч.

По результатам последнего месяца 2022 года, число свободных вакансий в Свердловской области упало на 7%. Однако некоторые профессии показали рост востребованности в сравнении с ноябрем. Среди них машинисты (+35%), токари (+17%), специалисты службы безопасности (+15%), кредитные специалисты (+14%), кассиры (+10%), курьеры (+10%), водители (+8%), упаковщики (+7%) и медсестры (+5%).