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НовостиОбщество10 января 2023 4:09

Названы профессии с активным ростом зарплат на Урале

Самые сильные изменения коснулись операторов станков ЧПУ
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
На втором месте по росту оплаты труда оказались сварщики

На втором месте по росту оплаты труда оказались сварщики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области медианная зарплата операторов станков ЧПУ выросла на 29% до 76,2 тысячи рублей по результатам декабря 2022 года. Об этом сообщает сервис по поиску работы и сотрудников «Зарплата.ру».

На втором месте по росту оплаты труда оказались сварщики. У них зарплата выросла на 27% до 100 тысяч рублей. Также на 22% до 50 тысяч рублей увеличился показатель у кладовщиков. У электромонтажников зарплата стала больше на 20% (до 50 тысяч рублей), у главных инженеров проекта - на 13% (до 80 тысяч), у грузчиков - на 13% (до 40 тысяч), а у прорабов - на 11% (до 67,5 тысяч.

По результатам последнего месяца 2022 года, число свободных вакансий в Свердловской области упало на 7%. Однако некоторые профессии показали рост востребованности в сравнении с ноябрем. Среди них машинисты (+35%), токари (+17%), специалисты службы безопасности (+15%), кредитные специалисты (+14%), кассиры (+10%), курьеры (+10%), водители (+8%), упаковщики (+7%) и медсестры (+5%).