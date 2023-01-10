С 9 января можно оформить шенгенскую визу в Хорватию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге заработали визовые центры Хорватии, глее модно получить шенген. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

- Хорватия с 1 января 2023 года вступила в Шенгенскую зону и теперь оформляет шенгенские визы, - говорится в сообщении.

Визовые центра заработали в 19 российских городах с 9 января. В Екатеринбурге прием ведется пять дней в неделю с понедельника по пятницу.

Чтобы получить визу, нужно заполнить онлайн анкету-заявление на сайте МИДа Хорватии. После его отправки, документ нужно распечатать и подписать. Затем в назначенный день необходимо прийти в визовый центр Хорватии и подать заявление вместе с загранпаспортом и пакетом документов, подтверждающим цель поездки. Если требуется, то заявитель также сдает биометрию.