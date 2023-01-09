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НовостиПроисшествия9 января 2023 20:48

В Краснотурьинске из-за пожара в многоквартирном доме эвакуировали тринадцать человек

На втором этаже загорелся электрощиток
Дарья ЧИПУРИНА
Спасатели потушили возгорание в пятиэтажке

Спасатели потушили возгорание в пятиэтажке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснотурьинске в многоквартирном доме на улице Коммунальная произошел пожар. Из-за этого до приезда спасателей эвакуировались тринадцать человека, шесть из них дети. Сообщение о возгорании поступило 9 января в 19:51.

- На площади одного квадратного метра поврежден электрощиток в подъезде расположенный на втором этаже муниципального пятиэтажного жилого дома, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Для тушения возгорания прибыли три пожарные машины и десять человек личного состава. Спасатели потушили огонь привычными средствами.

В деревне Маркова Свердловской области загорелся частный жилой дом на улице Мира. Площадь пожара составила 156 квадратных метров.

Ночью 9 декабря в селе под Нижним Тагилом загорелся магазин. Горели сто квадратных метров. Двенадцать спасателей потушили возгорание. Также помощь оказывали члены добровольной пожарной дружины села.