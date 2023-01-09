В центре Екатеринбурга за 65 миллионов рублей продают старинный особняк

Особняк в центре Екатеринбурга продают за 65 миллионов рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Екатеринбурге памятник архитектуры «Дом К. В. Рейнфельда» продают за 65 миллионов рублей. Он находится на улице Розы Люксембург, 38. В нем также расположены ресторан «Петров двор» и заведение Pils Live Bar. Помещение подойдет для торговли, офиса, услуг и общепита. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

Информацию о продаже подтвердили представители РК «Белый дом». Однако причины смены собственника не назвали. Общая площадь продаваемого здания составляет 450 квадратных метров. Особняк, построенный в 1852 году, реставрировали последний раз в 2015 году. Изначально он входил в состав небольшой усадьбы с флигелем, службами и аптекой, которые не сохранились.

На «Авито» есть информация только о продаже ресторана. Его оценили в 80 миллионов рублей.

Ранее Екатеринбурге выставили на продажу офисное здание в центре города за 348 миллиона рублей. В нем находится Управление Представительства ХМАО – Югры.