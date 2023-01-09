В деревне Свердловской области сгорел частный дом

Тринадцать пожарных прибыли для тушения частного дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в деревне Маркова загорелся частный дом. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 13:40.

- На площади 156 квадратных метров сгорел частный жилой дом и надворные постройки, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Для тушения пожара на улицу Мира прибыли три пожарные машины вместе с тринадцатью спасателями. В 13:52 огонь удалось локализовать, в 16:58 пожар ликвидировали. Спасатели завершили свою работу только в 17:45, когда разобрали все сгоревшие конструкции и закончили проливку.

Ночью 9 января в селе под Нижним Тагилом произошел пожар. Загорелся магазин «Березка». Огнем были охвачены сто квадратных метров. Предполагаемая причина – неправильное устройство печи твердотопливного котла. Ущерб устанавливается.