В Екатеринбурге пройдет гастрономический фестиваль, посвященный уральской кухне

В фестивале примут участие рестораны со всего региона Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге пройдет гастрономический фестиваль, пресвященный уральской кухне. Он будет идти с 11 по 29 января. В столице среднего Урала мероприятие проведут уже в третий раз.

- Урал является территорией с богатой историей, но при этом не существуют четких, узнаваемых границ, которые бы определяли региональную кухню. Шеф-повара со всего Урала объединяют усилия, дабы воссоздать и приумножить все то, что называют Уральской Кухней, - рассказали организаторы фестиваля.

В 2023 году участие в фестивале примут больше 50 заведений со всего региона. Свои таланты продемонстрируют повара из ресторанов и кафе Миасса, Перми, Екатеринбурга, Челябинска и других городов.

Ранее в Екатеринбурге стартовал световой фестиваль «Не темно». Инсталляции размещены в парке Маяковского. Всего в нем разместили несколько десятков различных работ от дизайнеров и художников.