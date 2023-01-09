В Сысерти проведут массовую НЕмайскую прогулку

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сысерти проведут массовую зимнюю прогулку. Особенностью мероприятия станут разные виды маршрутов: два лыжных – по 5 и 14 километров и два пеших – 6 и 10 километров. Старт и финиш намечен на 15 января из загородного комплекса «Салют» в поселке Верхняя Сысерть.

- «НЕмайская прогулка привлекает не только жителей Сысерти и Екатеринбурга, но и гостей со всей Свердловской области. Это ежегодное мероприятие, которое придумали и проводят наши активисты, - отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Кстати, в этом году темой прогулки стали Святки, поэтому на контрольных пунктах гости смогут поучаствовать в старорусских развлечениях.

- Часть маршрутов пройдет по базам отдыха, туристическим объектам и природным достопримечательностям, среди которых гора Ваганиха высотой 300 метров, - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.