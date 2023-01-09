Экс-полицейский свою вину полностью признал Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге бывшего инспектора ДПС оштрафовали за получение взятки, в отношении экс-полицейского возбудили уголовное дело и признали его виновным. Во время разбирательства выяснилось, что в августе прошлого года произошла авария, виновник которой скрылся с места ДТП.

- В дальнейшем полицейский вызвал предполагаемого виновника для объяснений. Водитель, не желая быть привлеченным к административной ответственности, предложил инспектору ДПС за это взятку в виде денег в сумме 30 тысяч рублей, которые были переданы двумя частями, - уточнили в СУ СКР по Свердловской области.

Экс-полицейский свою вину полностью признал. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инспектора уволили по отрицательным мотивам.

По решению Чкаловского районного суда ему назначили наказание в виде штрафа, с лишением права занимать должности в органах власти и правоохранительных органах сроком на два года.