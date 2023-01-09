Свердловская больница задолжала больше 146 миллионов рублей бизнесменам

Задолженность перед предпринимателями была погашена полностью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское учреждение здравоохранения задолжало больше 146 миллионов местным бизнесменам. Больница заключила контракты на приобретение лекарств, медицинских изделий, оборудования и препаратов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Срок оплаты по контрактам наступил, однако своевременно денежные средства предпринимателям не перечислены, - прокомментировали в ведомстве.

Прокуратура Верх-Исетского района вмешалась. Ведомство внесло представление руководителю учреждения здравоохранения об устранении нарушений законодательства. Таким образом, задолженность перед предпринимателями была погашена полностью.

Ранее в Новоуральске вынесли приговор предпринимателю, незаконно вырубившему лес на 11 миллионов рублей. Суд оштрафовал его на миллион рублей. Делом также занималась Свердловская прокуратура.