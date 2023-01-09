В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину, перевозившего партию наркотиков

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали 34-летнего местного жителя, который перевозил партию наркотиков. Подозрительного мужчину заметили в ночь на 8 января на улице Учителей. Во время досмотра у него нашли пакетики с неизвестными веществами.

- В присутствии понятых сверток был изъят и направлен на исследование. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным метилэфедрона. Вес изъятого составил 1,05 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчину доставили в дежурную часть, как оказалось, он уже имел проблемы с законом за аналогичное преступление. При опросе он сознался в употреблении «синтетики» без цели сбыта.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере» - добавили в полиции.