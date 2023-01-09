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НовостиОбщество9 января 2023 15:51

Свердловский чиновники поздравили юных уральцев с наступившим Новым годом

Детям вручили подарки в рамках проекта «Елка желаний»
Дарья ЧИПУРИНА
Михаил Волков подарил юному уральцу портативную колонку. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Михаил Волков подарил юному уральцу портативную колонку. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Чиновники из Свердловской области поздравили юных уральцев с наступившим Новым годом. Детям вручили подарки в рамках проекта «Елка желаний».

Министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков исполнил желание подростка. Мальчик Миша хочет стать программистом и пойти учиться в военный вуз. Ему подарили новый ноутбук.

Директор областного департамента по обеспечению деятельности мировых судей Ольга Белоножкина поздравила с праздником 11-летнюю Алису и трехлетнего Илью. Мальчику она вручили снегокат, а девочке мобильный телефон.

- Повезло дочке, такого большого и красивого телефона у нее еще не было. Старый уже почти не работал, весь разбитый, –поделилась мама Алисы.

Также министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков принял участие в проекте. Он подарил десятилетнему Еремею портативную колонку для занятия вокалом. А министр экономики и территориального развития Руслан Садыков поздравил шестилетнего Григория, подарив ему спортивный костюм. Он нужен для того, чтобы мальчик смог заниматься любимым футболом.