В селе под Нижним Тагилом сгорел магазин

Пожарные получили сигнал о происшествии в 01:33 по местному времени. Фото: пресс-служба ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

В селе Петрокаменское под Нижним Тагилом в ночь на 9 января сгорел магазин, пожарные получили сигнал о происшествии в 01:33 по местному времени. Как оказалось, площадь возгорания торговой точки «Березка» составила сто квадратных метров.

- Предполагаемая причина – неправильное устройство печи твердотопливного котла. Ущерб устанавливается. В тушении были задействованы четыре единицы спецтехники, 12 человек личного состава дежурных караулов. Также помощь оказывали члены добровольной пожарной дружины села, - уточнили в пресс-службе ОНД и ПР по Нижнему Тагилу и ГГО.

Напомним, в Екатеринбурге ранним утром 9 января загорелись несколько квартир в двухэтажном доме на улице Шефской. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что на площади 80 квадратных метров горят квартиры на первом и втором этажах, - говорится в сообщении.