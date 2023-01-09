В Екатеринбурге за новогодние каникулы парк Маяковского посетили больше 250 тысяч человек

В новогодние каникулы в парке Маяковского побывало 253 тысячи человек. Фото: Парк Маяковского

В Екатеринбурге в новогодние каникулы в парке Маяковского побывало 253 тысячи человек. Уральцы приходили покататься на коньках и экстремальной горке, а также посещали мастер-классы и детские мероприятия у главной елки.

Несколько десятков свердловчан пришли отметить Новый год в парке. Там для них создали специальные условия для комфортного празднования.

- Новогоднюю ночь здесь отметили почти 30 тысяч человек, несмотря на мороз. В полночь с гостями был Дед Мороз и Снегурочка, на большом экране транслировали речь Президента, а затем до 4:00 для всех морозоустойчивых была атмосферная музыка и свет, - отметили в пресс-службе парка.

Также в пресс-службе рассказали, что всего за первые дни января больше 18 тысяч свердловчан прокатились на катке «Северное сияние». А 24 тысячи человек прокатились на высокой горке.

Напомним, что в ЦПКиО установили 17-метровую горку. Она является самой высокой в городе. Длина спуска составляет 160 метров.