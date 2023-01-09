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НовостиОбщество9 января 2023 14:53

Еще один свердловчанин вернулся домой из украинского плена

О его судьбе беспокоилась сестра, которая проживает в Лесном
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Накануне Минобороны Российской Федерации произвели обмен и рассказали о возвращении домой 50 наших солдат

Накануне Минобороны Российской Федерации произвели обмен и рассказали о возвращении домой 50 наших солдат

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один свердловчанин вернулся из украинского плена, накануне Минобороны Российской Федерации произвели обмен и рассказали о возвращении домой 50 наших солдат.

По словам уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой, мужчина вернулся в Россию 8 января. О его судьбе беспокоилась сестра, которая проживает в Лесном.

- История его появления в нашем списке – это ответственность и забота Председателя комитета солдатских матерей Лесного Нелли Ивановны Маркеловой. И хотя парень живет в другом городе, но его сестра знает, что здесь есть действительно заботливый комитет солдатских матёрей, - написала Татьяна Мерзлякова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, первый свердловский военнослужащий, который попал в плен во время проведения спецоперации на Украине, вернулся домой в конце апреля прошлого года. После освобождения его отправили на реабилитацию.