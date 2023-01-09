В Нижнем Тагиле местный театр перенес показ спектакля из-за аномальных морозов

Низкие температуры внесли коррективы в график актеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местный молодежный театр перенес показ спектакля из-за аномальных морозов. Планировалось, что артисты представят постановку «Гадкий котенок» 10 января, однако низкие температуры внесли коррективы в график актеров.

- Мы приняли решение перенести спектакль «Гадкий котенок» с 10 января на 17 января — чтобы вы с комфортом добрались до Дворца национальных культур. Билеты, купленные на 10 января, будут действительны, - сообщают в пресс-службе нового молодежного театра Нижнего Тагила.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 9 января из-за морозов отменили рейс до Костаная, проходящий через Челябинск. Автобус должен был отправляться от автовокзала «Южный». Об этом говорится на сайте челябинского автовокзала.

При этом в Челябинске отменили транзитный рейс из Костаная до Екатеринбурга. Будут ли ездить автобусы, пока неизвестно.