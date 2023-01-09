В УГМК показали, как будет выглядеть семиэтажное здание напротив Литературного квартала

По задумке, в здании расположится офис некой компании Фото: документация проекта

В Екатеринбурге вскоре может стать на одну высотку больше. Компания «Екатеринбург-Сити», которая связана с УГМК, сегодня, 9 января, продемонстрировала, какое именно здание будет построено в периметре улиц Пушкина – Первомайская – Толмачева – переулок Почтовый. Здесь возведут офисное здание в семь этажей. Причем интересен его внешний вид. Судя по эскизам, оно будет сделано в классическом стиле.

Так здание будет выглядеть в ночное время Фото: документация проекта

- Мы арендуем этот участок с 2006 или 2007 года, - рассказал Евгений Мордовин, генеральный директор УГМК-Застройщик. - Был проект строительства восьмиэтажного здания, к новому проектированию мы приступили в 2019 году. Сейчас разрешение на строительство получили, начали строить. Это будет небольшое здание, в классической архитектуре.

Само здание продавать либо сдавать в аренду не планируется. В нем расположится офис некой компании, но не «УГМК-Застройщик». Добавим, что в здании будет автостоянка для VIP-персон с отдельной комнатой для водителей. На первом этаже разместится приемная с зоной рекреации. Начиная со второго этажа будут идти офисные и административные помещения.