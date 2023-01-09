Житель Екатеринбурга украл смартфон попутчика в поезде

Инцидент произошел в пассажирском поезде, который следовал сообщением «Оренбург - Новый Уренгой» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге транспортные полицейские поймали 18-летнего парня, который украл мобильный телефон у соседа по купе. Пострадавший из Челябинской области обратился в дежурную часть на станции «Шарташ» 21 декабря прошлого года. Он рассказал, что у него украли гаджет за семь тысяч рублей.

Инцидент произошел в пассажирском поезде, который следовал сообщением «Оренбург - Новый Уренгой». Как оказалось, задержанный ранее уже имел проблемы с законом.

- Мужчины познакомились и решили выпить алкогольные напитки, после чего потерпевший оставил свой смартфон на столике и заснул. Задержанный при выходе из поезда на станции Екатеринбург-Пассажирский похитил чужой телефон и вышел из вагона, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Молодой человек рассказал, что успел продать украденный гаджет, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».