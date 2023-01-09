Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДосуг9 января 2023 12:22

В Minecraft построили Ханты-Мансийск

Город создали геймеры
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Виртуальный город весит всего 43 мегабайта. Фото: сайт "Майкрафт Инсайд"

Виртуальный город весит всего 43 мегабайта. Фото: сайт "Майкрафт Инсайд"

На сайте Minecraft появилась модификация к одноименной игре-песочнице, в которой геймеры создали столицу Югры – город Ханты-Мансийск. Здесь же размещены скрины с известными локациями в городе. Об этом сообщает сайт ugra-news.ru.

В игровой версии известного югорского города есть храмы, речной порт, автовокзал, окружная клиническая больница, школа, два детских сада и ясли, множество магазинной, банк и большое количество жилых домов.

Объем модификации, где размещена виртуальная версия Ханты-Мансийская, составляет почти 43 мегабайта, инструкция по установке прилагается.