В Minecraft построили Ханты-Мансийск

Виртуальный город весит всего 43 мегабайта. Фото: сайт "Майкрафт Инсайд"

На сайте Minecraft появилась модификация к одноименной игре-песочнице, в которой геймеры создали столицу Югры – город Ханты-Мансийск. Здесь же размещены скрины с известными локациями в городе. Об этом сообщает сайт ugra-news.ru.

В игровой версии известного югорского города есть храмы, речной порт, автовокзал, окружная клиническая больница, школа, два детских сада и ясли, множество магазинной, банк и большое количество жилых домов.

Объем модификации, где размещена виртуальная версия Ханты-Мансийская, составляет почти 43 мегабайта, инструкция по установке прилагается.