В Югре в праздники родился 161 младенец

Первый малыш в регионе появился через десять минут после боя курантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе в новогодние праздники родился 161 малыш – 93 девочки и 68 мальчиков. Первые роды врачи приняли в Лангепасе через десять минут после боя курантов. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В этом городе мальчик родился в 0:10 1 января, став первенцем в семье Сергея и Анастасии Гареевых. Его вес чуть превысил 4 килограмма, рост составил 51 сантиметр. На выписку приехали не только родственники малыша, но и губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Глава региона поздравила молодую пару и сделала подарок.