В мэрии Екатеринбурга откроют барельефы Ройзмана* и Высокинского

В мэрии Екатеринбурга появятся два новых барельефа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Екатеринбурга в год 300-летия города появятся барельефы бывших градоначальников уральской столицы – Евгения Ройзмана* и Александра Высокинского. Эту информацию «КП-Екатеринбург» подтвердили в мэрии города.

Галерея барельефов всех глав Екатеринбурга размещена на третьем этаже городской администрации. Барельефов Ройзмана* и Высокинского здесь до настоящего момента не было. Теперь этот момент исправлен, торжественное открытие состоится в первую рабочую неделю января 2023 года.

- В данном случае мы дополняем галерею к 300-летию города, - рассказали «КП-Екатеринбург» в администрации города.

Напомним, что Евгений Ройзман* руководил Екатеринбургом с сентября 2013 года по май 2018 года, а Александр Высокинский – с сентября 2018 года по декабрь 2020 года.

* - признан иностранным агентом