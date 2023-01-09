В Свердловской области во время новогодних праздников снизилась заболеваемость ОРВИ

В Екатеринбурге же за первую календарную неделю нового года выявили 12,2 тысяч случаев ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области во время новогодних праздников резко снизилось число новых случаев заражения ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, со 2 по 8 января зарегистрировано 26,7 тысяч заболевших, что ниже уровня прошлой недели на 40,3%.

При этом даже этот показатель превышает средний многолетний уровень на 107,9%, больше трети заболевших – это дети.

- Неблагополучные по заболеваемости МО (выше среднеобластного в 1,5 раза и более): Березовский ГО, ГО Первоуральск, ГО Ревда, Асбестовский ГО, ГО Краснотурьинск, Сысертский ГО, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

В Екатеринбурге же за первую календарную неделю нового года выявили 12,2 тысяч случаев ОРВИ, что ниже уровня прошлых семи дней на 31,7%.