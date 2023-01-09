Екатеринбуржец отсудил у дорожников больше 260 тысяч за разбитую в выбоине машину

Дорожники пытались оспорить это решение и подавали апелляцию Фото: Татьяна ЭЙХМАН

Житель Екатеринбурга отсудил у дорожных служб больше 260 тысяч рублей за разбитый автомобиль на трассе Арти – Михайловск. Инцидент произошел в апреле 2020 года, мужчина ехал за рулем Volkswagen Touareg, когда его машина угодила в выбоину и получила повреждения колес.

- Сотрудники ГИБДД, выехавшие на место ДТП, составили акт выявленных недостатков дорожного полотна. Размер выбоины составил 103Х278Х15 см. Согласно ГОСТу, покрытие проезжей части не должно иметь дефектов. Ущерб был оценен экспертами в 231 399 рублей, - рассказали в пресс-службе свердловского областного суда.

Уралец обратился в Ленинский районный суд, чтобы взыскать с дорожников стоимость ремонта машины и прочие расходы, всего же чуть больше 276 тысяч рублей. Суд частично удовлетворил требования пострадавшего и постановил выплатить ему 262 тысяч рублей.

Дорожники пытались оспорить это решение и подавали апелляцию, однако суд остался на стороне мужчины.