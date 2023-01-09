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НовостиПроисшествия9 января 2023 11:00

На Ямале мужчина сжег парня вместо своего недруга

Новогоднего поджигателя отправили под стражу
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В огне погиб молодой парень

В огне погиб молодой парень

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе в ночь на 31 декабря произошел сильный пожар, в котором погиб 19-летний парень. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Инцидент произошел на фактории Юрибей в Тазовском районе, где у одного из местных жителей остановилась семья кочевников, направлявшаяся в тундру.

Один из гостей решил сжечь дом соседа гостеприимного гостя, с которым у него была давняя неприязнь. Мужчина поджег жилище, однако хозяина не было дома, из-за чего в пожаре погиб его 19-летний гость.

Новогодний поджигатель заключен под стражу, ему предъявили обвинение в совершении убийства.