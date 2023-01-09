В уральском поселке сгорел частный дом

С огнем боролись 14 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Белоярский 9 января сгорел частный жилой дом на улице Ленина. Из него до прибытия пожарных эвакуировались три человека. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

- На площади 150 квадратных метров сгорел частный жилой дом и надворные постройки, - говорится в сообщении.

Информация о возгорании поступила в 08:41. В 10:07 пожар удалось локализовать, в 10:18 открытое горение ликвидировали. С огнем боролись 14 человек личного состава. Также было задействовано пять единиц спецтехники. Сейчас проводится проливка и разборка сгоревших конструкций.

Еще один пожар утром 9 января произошел в Екатеринбурге в двухэтажном доме на улице Шефской. Загорелись несколько квартир. Из здания эвакуировали 15 человек.